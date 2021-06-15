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За секунду до взрыва: полицейские спасли попавших в ДТП жителей ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Июня 2021, 22:41
За секунду до взрыва: полицейские спасли попавших в ДТП жителей ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли попавших в ДТП трех жителей ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП на трассе вблизи поселка Желаево произошло опрокидывание автомобиля. Мимо проезжала патрульная машина, полицейские сразу же бросились к месту аварии и успели вытащить из автомобиля водителя и двух пассажиров, а через пару секунд машина взорвалась.

Заместитель командира БПП Департамента полиции ЗКО Арман Сарбалинов и инспектор службы БПП Департамента полиции ЗКО Александр Калиничев, зная, что машина может вспыхнуть в любую минуту, рискнули своими жизнями и спасли людей.

– Экипажами БПП ДП ЗКО круглосуточно ведется патрулирование загородных трасс. 15 июня примерно в 04:00 часов по ул. Чкалова вблизи п. Желаево опрокинулась автомашина Lada Kalina, оказавшиеся в этот момент рядом патрульные успели добежать до перевернувшегося автомобиля и вытащить пострадавших. Почти сразу же машина взорвалась и сгорела. За проявленный героизм сотрудники, спасшие людей получат поощрения по службе, – рассказал официальный представитель Департамента полиции Болатбек Бельгибеков.


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