За сдачей Нацквалтеста педагогов будет следить компьютерная программа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За нарушениями при сдаче Нацквалтеста педагогов теперь будет следить компьютерная программа. Об этом сообщил экс руководитель Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня наша компьютерная программа будет следить и за нарушениями при сдаче Нацквалтеста педагогов», - написал Дидар Смагулов в Facebook .

Таким образом, по его словам, казахстанские дети будут защищены от непорядочных учителей.

«Защитим наших детей от непорядочных учителей, которые не знают свой предмет и пытаются списывать на тестах!» - отметил Дидар Смагулов.

Ранее он назвал причину своего ухода с должности руководителя Национального центра тестирования.