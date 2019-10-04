За счет туризма планируют решить многие проблемы в Катон-Карагайском районе ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Катон-Карагайском районе создан общественный фонд по развитию района. Об этом сообщил один из основателей фонда Серик Толукпаев в селе Катон-Карагай на инвестиционном форуме «Осознанный взгляд в будущее Катон-Карагайского района». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой инфоцентр Семея.

Это первый форум, посвященный вопросам развития туристского кластера района. На него были приглашены предприниматели, субъекты бизнеса и эксперты туристской отрасли.

Общественный фонд «Устойчивое развитие Катон-Карагайского района» в этом году создали выходцы из района - Кайрат Ахметов, Гани Шаймарданов и Серик Толукпаев. Главные цели ОФ — это возрождение и устойчивое развитие района.

Фонд реализует деятельность по созданию новых и поддержке существующих объектов и субъектов бизнеса в Катон-Карагайском районе. Тем самым спонсоры фонда хотят увеличить уровень образования в районе, уровень оказания медицинских услуг, уровень экономики, при этом сохранив его экосистему.

«Мы провели анализ, и ключевая проблема — это, к сожалению, отток населения. За 18 лет население сократилось на 48 процентов. Ежегодно район покидают около 1200 человек. Есть большой риск, что в течение пяти лет 13 сёл района просто исчезнут», - рассказал Серик Толукпаев.

Кроме того, по его словам потенциал развития сферы туризма района очень высок. Здесь расположен самый большой национальный парк в Казахстане, где можно встретить 1500 видов растений, 280 видов млекопитающих, 68 видов млекопитающих и 17 видов рыб.

На его территории района развивается несколько направлений туризма - археологический, сакральный, лечебно-оздоровительный, сельский, экологический, альпинизм и многие другие.

«Катон-Карагайский район – это место зарождения тюркского мира, место зарождения кочевой культуры, место обитания и захоронения высшей элиты сакского общества. Это уникальное место силы, находящееся на пересечении религий и верований: ислама, буддизма, православия, староверия, шаманства и многих других. Здесь есть уникальный природный и исторический потенциал, но, не смотря на это, не решены многие системные проблемы в логистике и инфрастуктуре», - сказал Серик Толукпаев.