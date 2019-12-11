За счет спонсоров оформляют Петропавловск к Новому году
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – К Новому году Петропавловск местные власти намерены украсить за счет спонсоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Средства на новогоднее оформление города из бюджета не выделяются третий год подряд. Вот и в этом году решили использовать прошлогодние малые архитектурные формы, консоли и даже елки. Главные зеленые красавицы города отреставрируют и поставят на площадях перед областным и городским акиматами. Здесь же построят основные ледовые городки. Их строят за счет собственных средств спонсоры.
«Около 240 малых архитектурных форм осталось с прошлого года. Их восстановлением занимаются колледжи и 2 предприятия. Будут восстановлены 250 консолей. Городок на площади перед горакиматом строит ТОО «Коммунхоз» за счет собственных средств. По предварительным подсчетам, компания потратит на новогоднее украшение около 11 млн тенге», - сообщил заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибуллин.
Появятся ледяные городки в микрорайонах Береке, в 19-м микрорайоне и в Заречном поселке. Они будут поменьше центральных. Обещают городские власти горки, фигурки сказочных персонажей. На площади перед областным акиматом планируют залить большой каток и организовать прокат.
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