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    17:10, 26 Май 2021 | GMT +6

    За счет каких средств идет популяризация вакцинации, рассказала Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств выделяется на популяризацию среди населения вакцинации против COVID-19? Такой вопрос журналисты задали министру информации и общественного развития РК Аиде Балаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конкретно на популяризацию вакцинации средств не выделялось. Все это делается в рамках бюджетных средств, которые предусмотрены на информационный заказ. Поэтому, конечно, здесь нужно отметить заинтересованность общества и в целом руководителей СМИ, которые активно освещают эту тематику», - сказала Аида Балаева на брифинге в СЦК, после отчетной встречи с населением.

    Она подчеркнула, что вакцинация - это единственный способ вернуться к нормальной жизни.

    «Поэтому мы к своей информационно-разъяснительной работе привлекаем и медицинское сообщество, отдельно разработчиков вакцины. Эта совместная работа дает результаты, которые проявляются в том, что количество людей, готовых вакцинироваться, растет. Думаю, что данную работы мы совместно продолжим», - отметила министр.

    «Иногда фейковая информация способствует тому, что люди начинают сомневаться. Опровержение такой информации и информационно-разъяснительная работа дают положительные результаты. Поэтому в целом я положительно оцениваю нашу совместную работу», - заключила глава МИОР.


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