За счет каких средств идет популяризация вакцинации, рассказала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств выделяется на популяризацию среди населения вакцинации против COVID-19? Такой вопрос журналисты задали министру информации и общественного развития РК Аиде Балаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конкретно на популяризацию вакцинации средств не выделялось. Все это делается в рамках бюджетных средств, которые предусмотрены на информационный заказ. Поэтому, конечно, здесь нужно отметить заинтересованность общества и в целом руководителей СМИ, которые активно освещают эту тематику», - сказала Аида Балаева на брифинге в СЦК, после отчетной встречи с населением.

Она подчеркнула, что вакцинация - это единственный способ вернуться к нормальной жизни.

«Поэтому мы к своей информационно-разъяснительной работе привлекаем и медицинское сообщество, отдельно разработчиков вакцины. Эта совместная работа дает результаты, которые проявляются в том, что количество людей, готовых вакцинироваться, растет. Думаю, что данную работы мы совместно продолжим», - отметила министр.

«Иногда фейковая информация способствует тому, что люди начинают сомневаться. Опровержение такой информации и информационно-разъяснительная работа дают положительные результаты. Поэтому в целом я положительно оцениваю нашу совместную работу», - заключила глава МИОР.