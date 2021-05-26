За счет каких средств идет популяризация вакцинации, рассказала Аида Балаева
«Конкретно на популяризацию вакцинации средств не выделялось. Все это делается в рамках бюджетных средств, которые предусмотрены на информационный заказ. Поэтому, конечно, здесь нужно отметить заинтересованность общества и в целом руководителей СМИ, которые активно освещают эту тематику», - сказала Аида Балаева на брифинге в СЦК, после отчетной встречи с населением.
Она подчеркнула, что вакцинация - это единственный способ вернуться к нормальной жизни.
«Поэтому мы к своей информационно-разъяснительной работе привлекаем и медицинское сообщество, отдельно разработчиков вакцины. Эта совместная работа дает результаты, которые проявляются в том, что количество людей, готовых вакцинироваться, растет. Думаю, что данную работы мы совместно продолжим», - отметила министр.
«Иногда фейковая информация способствует тому, что люди начинают сомневаться. Опровержение такой информации и информационно-разъяснительная работа дают положительные результаты. Поэтому в целом я положительно оцениваю нашу совместную работу», - заключила глава МИОР.