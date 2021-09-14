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За счет чего растут депозиты в нацвалюте

Автор:  
Серик Сабеков
14 Сентября 2021, 11:25
За счет чего растут депозиты в нацвалюте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года объем депозитов в банковской системе увеличился на 14,1%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года депозиты в банковской системе увеличились на 14,1%, до 25,2 трлн тенге, в том числе вклады юридических лиц до 13 трлн тенге, физических лиц – на до 12,2 трлн тенге», - сказал Ерболат Досаев.

Согласно звученным данным, объем депозитов в национальной валюте вырос до 16,1 трлн тенге, преимущественно за счет розничных вкладов, в иностранной валюте - на 10,1% или 833 млрд тенге, до 9,1 трлн тенге в основном за счет корпоративного сектора.

«В результате уровень долларизации депозитов сложился на уровне 36 % в июле текущго года, что является минимальным значением за восьми лет. Долларизация депозитов физических лиц составила 34,5%», - добавил Ерболат Досаев.


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