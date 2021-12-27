За счет чего повысили зарплаты акимов и министров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов прокомментировал информацию о получении министром Асхатом Аймагамбетовым премиальных в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хорошо знаем, что зарплаты акимов и министров выросли с одного млн до двух млн тенге. В прошлом году количество госслужащих сократилось до 25%. Повысили ли зарплаты акимов и министров за счет этих сокращенных 25 процентов госслужащих?», - спросили журналисты на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

На этот вопрос ответил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов.

«Сейчас проводится работа по оптимизации государственных служащих. До конца этого года будет сокращено до 15 процентов. В следующем году будет сокращено до 10 процентов. Что касается зарплаты, то в местных исполнительных органах зарплата выросла на 90%», - сказал замглавы Агентства.

Он также прокомментировал прошлогоднюю премию министра образования и науки РК.

«В прошлом году министр Асхат Аймагамбетов получил вознаграждение в размере 15 млн тенге. Насколько правильно, с точки зрения закона, с точки зрения этики государственного служащего, получать такое вознаграждение самому руководителю?», - поинтересовались представители СМИ.

«Если в государственном органе имеется экономия (экономия средств - ред.), то такое возможно» - пояснил Марат Дауешов.