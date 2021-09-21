За счет чего обеспечат электроснабжение новой индустриальной зоны Экибастуза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Электроснабжение индустриальной зоны города Экибастуза будет осуществляться путем строительства двух новых линий электропередач. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусмотрено строительство новой подстанции мощностью 500 кВ (киловольт). Электроснабжение Индустриальной зоны города Экибастуза будет осуществляться путем строительства двух новых линий электропередач», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Было отмечено, что реализатором проекта является АО «KEGOC». Данный проект реализуется в целях обеспечения электроэнергией потребителей индустриальной зоны.

«Предполагаемая стоимость проекта составляет порядка 16 млрд. тенге. Проектные сроки реализации будут известны по результатам разработки технико-экономического обоснования. При этом предполагается, что работы будут завершены в 2025 году», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

На сегодняшний день, по словам министра, по заданию компании «KEGOC» ведутся работы по разработке технико-экономического обоснования, разработку которого планируется завершить во втором квартале 2022 года.

«Реализация данного проекта позволит обеспечить расширение производственных объектов и привлечение крупных инвесторов в индустриальный сектор», - заключил Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что в Правительстве утвердили Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области до 2025 года.