За счет чего обеспечат электроснабжение новой индустриальной зоны Экибастуза
«Предусмотрено строительство новой подстанции мощностью 500 кВ (киловольт). Электроснабжение Индустриальной зоны города Экибастуза будет осуществляться путем строительства двух новых линий электропередач», - пояснил Магзум Мирзагалиев.
Было отмечено, что реализатором проекта является АО «KEGOC». Данный проект реализуется в целях обеспечения электроэнергией потребителей индустриальной зоны.
«Предполагаемая стоимость проекта составляет порядка 16 млрд. тенге. Проектные сроки реализации будут известны по результатам разработки технико-экономического обоснования. При этом предполагается, что работы будут завершены в 2025 году», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.
На сегодняшний день, по словам министра, по заданию компании «KEGOC» ведутся работы по разработке технико-экономического обоснования, разработку которого планируется завершить во втором квартале 2022 года.
«Реализация данного проекта позволит обеспечить расширение производственных объектов и привлечение крупных инвесторов в индустриальный сектор», - заключил Магзум Мирзагалиев.
Ранее сообщалось, что в Правительстве утвердили Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области до 2025 года.