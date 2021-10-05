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    12:07, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    За счет чего намерены покрыть дефицит водных ресурсов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За счет чего в Казахстане намерены покрыть дефицит водных ресурсов, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За счет применения водосберегающих технологий, реконструкции каналов, строительства новых водохранилищ, цифровизации и аккумулирования водных ресурсы в объеме 1,7 км3 дополнительный общий сбор воды составит 6,4 км3», - сказал Сериккали Брекешев.

    По словам министра, это позволит, с учетом прогнозного водопотребления к 2025 году – 27,9 км3 (в 2020 году - 24,9 км3), покрыть дефицит водных ресурсов и увеличить располагаемые водные ресурсы для отраслей экономики до 31,3 км3.

    Ранее глава Минэкологии сообщил, что объем водных ресурсов Казахстана составляет 90-100 км3.

    «Объем водных ресурсов Казахстана составляет 90-100 км3, из которых 50,8 км3 – местный сток, 39,2 км3 поступают по трансграничным рекам из Китая, стран Центральной Азии и России. Запасы подземных вод составляют 15,5 км3/год, разведанных на территориях более 3,5 тысячи месторождений», - уточнил Сериккали Брекешев.


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