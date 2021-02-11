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    19:28, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    За сбыт крупной партии героина осудили двух акмолинцев

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Акмолинской области приговорены к 11 годам лишения свободы за сбыт наркотических средств героин в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Нур-Султане транспортные полицейские установили и задержали 36- и 39-летних жителей Акмолинской области. При проверке у них изъято свыше 60 граммов героина», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте Малик Кенжебаев.

    По его словам, было проведено досудебное расследование по пунктам 1, 2 и 3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

    «Решением Специализированного межрайонного суда г. Нур-Султан правонарушители признаны виновными в совершении данного преступления и приговорены к 11 годам лишения свободы», - резюмировал полковник полиции.

    В целом с начала этого года сотрудники транспортной полиции страны выявили 52 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 5 фактов сбыта, 5 хранения в особо крупных размерах и 1 контрабандного провоза наркотических средств.

    Из незаконного оборота изъято свыше 6 кг различных наркотических средств.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Другие государственные органы Общество Суды Правоохранительные органы Акмолинская область
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