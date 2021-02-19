За сбыт и хранение наркотиков задержали жителя Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении негласных следственных действий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области, за продажу двух свертков содержащих порошкообразное вещество со специфическим запахом гражданину С. за ранее врученные денежные средства, задержан 52-летний житель поселка Долан Карасайского района Алматинской области», - рассказали в полиции.

Проданное вещество было изъято в присутствии понятых, опечатано и отправлено на экспертизу, согласно заключению которой, изъятое вещество признано наркотическим средством «гашиш» общей массой 12,42 грамма.

«Интересно происходил сам факт задержания. Полицейские, пришедшие к подозреваемому с обыском, дома его не обнаружили, в связи с чем, пригласив понятых, стали производить следственное действие без него. В процессе обыска полицейская служебно-розыскная собака по кличке «Фокс» обнаружила спрятанные в разных местах, в сарае и в шкафу в прихожей 200 грамм вещества, признанного экспертизой наркотическим средством «марихуана», а затем в подвале, на полке среди банок с красками, отыскала и самого спрятавшегося хозяина», - пояснили стражи порядка.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 297 ч. 2 УК РК, предусматривающей хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупных размерах.

Подозреваемый, имеющий судимость за мошенничество в крупном размере, в порядке ст. 128 УПК РК водворён в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.