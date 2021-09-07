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    23:23, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За сбыт и хранение гашиша задержаны два жителя Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Два жителя Кокшетау задержаны по подозрению в сбыте и хранении гашиша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области, в поле зрения наркополицейских попали 44-х и 45-летние жители областного центра, которые, по имеющейся оперативной информации, были причастны к незаконному обороту наркотического средства гашиш в особо крупном размере.

    «44-летний житель города Кокшетау задержан за незаконный сбыт более 10 граммов гашиша, также при нем обнаружен сверток с аналогичным веществом. У 45-летнего жителя в арендуемом им гараже обнаружено и изъято более 100 полиэтиленовых свертков с наркотическим средством гашиш общим весом 594 грамма. Начаты досудебные расследования, санкция статей предусматривает наказание до 7 и 10 лет лишения свободы», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

    Также наркополицейские региона призвали граждан, обладающих какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, незамедлительно обращаться в органы полиции по месту жительства.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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