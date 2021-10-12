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    11:25, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сбыт героина в особо крупном размере задержан житель Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Героин в особо крупном размере изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» и региональной операции «Рефлекс-2021» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области задержан 59-летний житель Жамбылской области, который занимался сбытом наркотического средства в особо-крупном размере на территории области. В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков, в его спальной комнате изъято наркотическое средство «героин» общим весом 234 грамма, что является особо крупным размером.

    «Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – отметил начальник УПН ДП Жамбылской области А. Джумабеков.


    Теги:
    Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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