За сбыт гашиша в крупном размере осуждены два астанчанина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сбыт гашиша в крупном размере осуждены два астанчанина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Нур-Султана рассмотрено уголовное дело в отношении 42-летнего гражданина С., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 п.3 УК РК «Незаконные хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах» и 44-летнего гражданина С., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 п.3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере«.

«Сотрудниками было установлено, что уроженцы Акмолинской области, сейчас проживающие в столице, организовали поставку, хранение и сбыт наркотического средства «гашиш» в особо крупном размере на территорию Ерейментауского региона и города Нур-Султана.

Далее на преступную группу вышли через 39-летнего жителя Ерейментауского района Акмолинской области, который был задержан за сбыт наркотиков по месту жительства. Остальные члены группировки являлись столичными жителями», – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

Полицейскими были проведены мероприятия по документированию их преступной деятельности и задержанию по месту проживания. При этом в ходе задержания один из сбытчиков пытался избавиться от наркотиков, выбросив несколько пакетов с гашишем с балкона. Всего в результате проведенной операции было изъято более 16 кг гашиша.

На судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично, отрицали хранение наркотических средств с целью сбыта и сбыт. Однако виновность каждого подтверждалась неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими.

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывал смягчающие обстоятельства – наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств уголовной ответственности и наказания суд не усмотрел.

Приговором суда 42-летний гражданин С. признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности. Второму участнику преступной группы, 44-летнему гражданину С. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности, а также применены принудительные меры медицинского характера от наркомании по месту отбывания наказания. Приговор вступил в законную силу в ноябре.



