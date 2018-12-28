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За самого креативного снеговика в Астане вручат 100 тысяч тенге

28 Декабря 2018 10:19 186
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За самого креативного снеговика в Астане вручат 100 тысяч тенге

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат района Сарыарка объявил конкурс на самого креативного снеговика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.    

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«Ищем самых креативных снеговиков района «Сарыарка»! Пора жителям нашего района немного размяться, на улице теплеет, поэтому мы решили объявить фотоконкурс на самого оригинального и фотогеничного снеговика и/или снежную фигуру в рамках единой интерактивной площадки развлечений ASTANA WINTERLAND. Полет фантазии в изготовлении арт-скульптуры не ограничен», - написал аким района Арман Турлубек в соцсети.

Условия конкурса просты:

1.Слепить во дворе своего дома снеговика.

2.Авторам сфотографироваться с новым снежным другом.

3. Выложить фото, отметить нас и поставить хэштег #снеговикСарыарки

Самого креативного снеговика выберет спонсор данного конкурса ну, а его автора ждет денежный приз в размере 100 тысяч  тенге. 

Без внимания не останутся участники, занявшие 2 и 3 места.

Итоги конкурса подведут 15 января.  

 

 

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Ключевые слова: Культура, Астана,
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