За самого креативного снеговика в Астане вручат 100 тысяч тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат района Сарыарка объявил конкурс на самого креативного снеговика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

«Ищем самых креативных снеговиков района «Сарыарка»! Пора жителям нашего района немного размяться, на улице теплеет, поэтому мы решили объявить фотоконкурс на самого оригинального и фотогеничного снеговика и/или снежную фигуру в рамках единой интерактивной площадки развлечений ASTANA WINTERLAND. Полет фантазии в изготовлении арт-скульптуры не ограничен», - написал аким района Арман Турлубек в соцсети.

Условия конкурса просты:

1.Слепить во дворе своего дома снеговика.

2.Авторам сфотографироваться с новым снежным другом.

3. Выложить фото, отметить нас и поставить хэштег #снеговикСарыарки

Самого креативного снеговика выберет спонсор данного конкурса ну, а его автора ждет денежный приз в размере 100 тысяч тенге.

Без внимания не останутся участники, занявшие 2 и 3 места.

Итоги конкурса подведут 15 января.