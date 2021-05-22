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    03:00, 22 Май 2021 | GMT +6

    За рулем без права управления: нарушениями ПДД обеспокоены костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области всего за три дня профилактических мероприятий выявлено почти тысячу нарушений правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» стражи порядка проводят с 17 мая по 16 июня в целях снижения дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения и выявления грубых нарушений правил дорожного движения на территории области.

    По словам начальника управления местной полицейской службы ДП области Курмета Мажикенова, за 3 дня проведения мероприятия выявлено более 900 нарушений, в том числе 24 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 80 – превышения скоростного режима.

    «Особое беспокойство у полиции вызывает большое количество выявленных фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления - всего за указанный период выявлено 22 таких факта и 2 факта управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления», - сообщает пресс-служба полиции области.

    В связи с этим департамент полиции обращается к населению области быть терпимее к проводимым полицией проверкам и остановкам транспортных средств, так как лица, не имеющие права управления и не прошедшие соответствующего обучения, являются потенциальной угрозой для других участников дорожного движения.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Транспорт Общество Безопасность Правоохранительные органы
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