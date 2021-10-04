НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За рубежом задержано 33 разыскиваемых Казахстаном лица. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За пределами республики, в том числе в странах СНГ, задержано 33 разыскиваемых», - сказал Нурдильда Ораз.

В частности, было отмечено, что по розыскному заданию Департамента полиции Алматы в Москве задержана разыскиваемая за создание и руководство финансовой пирамидой, а также разыскиваемый за мошенничество в особо крупном размере преступник.

В российском Челябинске задержана разыскиваемая Департаментом полиции Костанайской области с 2013 года за создание и руководство преступным сообществом.

А в Челябинской области задержан разыскиваемый восточноказахстанской полицией за создание и руководство транснациональной организованной группой.



