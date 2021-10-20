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    13:51, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    За рубежом колоссальный спрос на уголь – Николай Радостовец

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец призвал развивать коксо-химическое производство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство упростило нам порядок закупок: сняли проверки, которые нас сильно обременяли. Нам позволили верить в то, что не будет каких-то дополнительных сборов, налогов, платежей. Поэтому сегодня отрасль на подъеме – это один из крупных налогоплательщиков в стране. Мы верим в будущее отрасли. И когда говорят об углеродной нейтральности Казахстана, мы сегодня как раз обсуждаем вопрос, как нам уголь не сжигать, а перерабатывать и продавать за рубеж, где спрос на него колоссальный», - сказал Николай Радостовец на брифинге в рамках 11-го горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy.

    Более того, по его словам, этот спрос растет.

    «Объемы добычи в среднем за год выросли на 10%-12%. В ряде компаний есть проекты по увеличению на 30%-40% в ближайшие 2-3 года. По Шубаркольскому углю есть проекты роста объемов производства и переработки угля на 60%-70% в ближайшие 3-5 лет», - отметил спикер.

    «Мы понимаем, что нужно развивать коксо-химическое производство. Как вы знаете, в Шубарколе на днях открыли новый проект развития производства кокса из Шубаркольского угля», - заключил Н. Радостовец.


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