За рождение каждого ребенка снижать женщинам пенсионный возраст на 2 года предлагают в РК

11 Января 2023, 16:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы. Об этом заявил мажилисмен Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году Глава государства ответил на большой общественный запрос по поводу пенсионного возраста женщин. Подписан закон о заморозке пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. Планка пенсионного возраста зафиксирована до 2028 года. Считаю, что за это время Правительству следует найти оптимальное решение для перезагрузки пенсионной системы. И это необязательно должно быть повышение пенсионного возраста», - сказал Аманжан Жамалов.

Депутат отметил, что у Министерства труда и социальной защиты есть два основных аргумента для повышения пенсионного возраста. Первый - это рост продолжительности жизни. Второй – это якобы повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста.

«Но если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на 1,5 года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни», - подчеркнул Аманжан Жвамалов.

Мажилисмен добавил, что на республиканском общественном совете по экономике при партии AMANAT несколько раз проводилась встреча с активистами женского движения, которые продолжают выступать за снижение пенсионного возраста.

«Совет внимательно ознакомился с их аргументами. По некоторым позициям они кажутся логичными, обоснованными и убедительными. Исходя из этого, хотел бы поделиться следующим предложением по этому вопросу.

Пониженный пенсионный возраст для женщин был установлен в советское время для работников отдельных отраслей. Потом этот перечень отраслей расширялся, пока туда не вошли все женщины. В те годы женщины рожали по 5-6 детей, выполняли тяжелую домашнюю работу, трудились на производстве. Поэтому ранний выход на пенсию был справедливой компенсацией за женский и материнский труд.

В современном мире условия работы и быта женщин изменились. Мы стремимся к гендерному равенству. Улучшаются условия труда и производства. Домашние обязанности становятся более равными, легче и безопаснее. Однако один факт остался неизменным. Это рождение детей. Суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане равен 3,13. Это значит, что каждая женщина в среднем за свою жизнь рожает три ребенка», - пояснил Аманжан Жамалов.

Спикер также отметил, что рождение детей вынуждает женщин временно уходить с работы, терять навыки и компетенции, жертвовать карьерой и профессиональным опытом. В этот период они не отчисляют пенсионные взносы, соответственно теряют в пенсии.

«Эти потери, безусловно, должны быть компенсированы правом раннего выхода на пенсию. Но это право должно быть справедливым и обоснованным, учитывать современные реалии. На сегодня раньше общеустановленного пенсионного возраста, а точнее в 53 года, выходят на пенсию только многодетные матери, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста. Учитывая изложенное, считаю, что Правительству необходимо рассмотреть в целом вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. За рождение каждого ребенка снижать пенсионный возраст на 2 года, но не более 10 лет. Таким образом, женщина, родившая трех детей, будет иметь право выйти на пенсию на 6 лет раньше. На сегодня, с учетом заморозки пенсионного возраста, для женщин это составило бы 55 лет. Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Считаю, что это будет справедливым решением, поддержит наших женщин и главное - стимулирует рождаемость», - заключил депутат.