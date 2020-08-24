За рекламу на машинах наказаны 54 таксиста в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нарушения стражи порядка выявили за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Такси», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам выявлено 694 факта административных правонарушений. Рекордсменами нарушений при перевозке пассажиров стали 118 водителей, проигнорировавшие ремень безопасности; ещё 99 водителей такси привлекли к ответственности за перевозку пассажиров без разрешительных документов, - рассказал начальник управления местной полицейской службы Галым Саргулов. - За использование при управлении транспортным средством телефона привлечены 76 водителей такси».

В полиции добавили, что в Павлодарской области с 21 по 23 августа проходила операция «Такси». Всего за три дня, по сведениям департамента, требования по эксплуатации транспортных средств проигнорировали 68 водителей. За нанесение рекламы на транспортные средства привлечены к ответственности 54 таксиста. За нарушение правил маневрирования накажут ещё 50 водителей. Во время этой операции за грубые нарушения на штрафстоянку отправили 64 транспортных средства. Выявили стражи около восьми фактов нелегальной перевозки пассажиров.

«22 августа возле ЦУМа полицейскими остановлена автомашина «Ауди» с техническим повреждением и с рекламой на заднем ветровом стекле. Возле магазина «Гулливер» остановлена автомашина «Хундай», на заднем стекле которой водитель нанёс рекламу; нарушение устранено на месте, - отметили в пресс-службе. - У автомашин полицейские изъяли государственные номера».

Всех водителей-нарушителей привлекли к административной ответственности по статье и оштрафовали на десять месячных расчётных показателей, или на 27780 тенге.

