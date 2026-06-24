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    За рекламу кальяна в интернете и меню грозит ответственность — прокуратура Шымкента

    В Шымкенте усилена работа по пресечению незаконной рекламы кальянной продукции в социальных сетях и на интернет-ресурсах, передает Kazinform.

    Кальян
    Фото: Pyxabay.com

    Как отметили в прокуратуре города Шымкент, в соответствии со статьёй 13 Закона Республики Казахстан «О рекламе» запрещается прямая и косвенная реклама табака для кальяна, кальянных смесей и табачных изделий. 

    Требования закона распространяются не только на средства массовой информации, но и на рекламные материалы, размещаемые на интернет-платформах. 

    Размещение в социальных сетях фотографий и видеороликов с кальянами, публикация призывов к их употреблению, специальных предложений, скидок и акций, а также продвижение кальянной продукции посредством меню, баннеров и наружной рекламы противоречит требованиям законодательства.

    Публикации с изображением кальяна и надписями «кальян в наличии», «новые вкусы», «кальян в подарок», «акция», «скидка» и иными формулировками, направленными на привлечение клиентов и стимулирование интереса, могут быть расценены как косвенная реклама запрещённой продукции. 

    Нарушение законодательства о рекламе влечёт административную ответственность по статье 455 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

    запрет рекламы кальянов
    Фото: прокуратура г.Шымкент

    При выявлении нарушения распространение и размещение незаконной рекламы должно быть незамедлительно прекращено. 
    Владельцам объектов общественного питания и развлекательных заведений необходимо:

    • удалить рекламу кальяна со страниц в социальных сетях;
    • убрать соответствующие сведения из меню, баннеров и рекламных конструкций;
    • не допускать размещения скрытой рекламы через блогеров и иных лиц;
    • обеспечить постоянный контроль за содержанием интернет-страниц заведения.

    Прокуратурой города совместно с уполномоченными органами будет продолжен мониторинг интернет-пространства. 

    В отношении предпринимателей, игнорирующих требования законодательства, будут приняты предусмотренные законом меры.
    Предупреждаем, реклама кальяна — не способ продвижения бизнеса, а нарушение закона.

    Закон и право Шымкент Прокуратура Кафе и рестораны
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор