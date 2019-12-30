-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:30
-
-
-
-
-
-
-
За реализацию через Интернет наркотиков несовершеннолетним будут лишать свободы пожизненно в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточили наказание за распространение наркотиков. О новшествах законодательства рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»
«В статьях, предусматривающих ответственность за незаконный оборот (ст. 297 УК) и склонение к употреблению наркотиков (ст. 299 УК) введены новые квалифицирующие признаки – «использование электронных инфомационных ресурсов» и «в общественных местах», - сказал Марат Ахметжанов.
Отныне, как отметил представитель Генпрокуратуры, оборот наркотиков посредством Интернета, в ночных клубах, кафе, парках будет наказываться лишением свободы до 15 лет, а реализация аналогичным способом наркотиков несовершеннолетнему – пожизненным лишением свободы.
- Как теперь будут наказывать браконьеров в Казахстане
- ГП о расследовании крушения самолета близ Алматы: Будет дана правовая оценка всем действиям должностных лиц
- Генпрокуратура проверит законность строений на месте крушения самолета компании Bek Air близ Алматы
- В каких случаях водителей будут лишать прав пожизненно с 2020 года в Казахстане
- За педофилию будут пожизненно лишать свободы в Казахстане
- Наказание за скотокрадство ужесточили в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана