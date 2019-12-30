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За реализацию через Интернет наркотиков несовершеннолетним будут лишать свободы пожизненно в РК

30 Декабря 2019 14:10
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За реализацию через Интернет наркотиков несовершеннолетним будут лишать свободы пожизненно в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточили наказание за распространение наркотиков. О новшествах законодательства рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«В статьях, предусматривающих ответственность за незаконный оборот (ст. 297 УК) и склонение к употреблению наркотиков (ст. 299 УК) введены новые квалифицирующие признаки – «использование электронных инфомационных ресурсов» и «в общественных местах», - сказал Марат Ахметжанов.

Отныне, как отметил представитель Генпрокуратуры, оборот наркотиков посредством Интернета, в ночных клубах, кафе, парках будет наказываться лишением свободы до 15 лет, а реализация аналогичным способом наркотиков несовершеннолетнему – пожизненным лишением свободы.


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Ключевые слова: Генпрокуратура,
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Серик Сабеков

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