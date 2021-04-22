РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:28, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    За развращение семилетней девочки задержали алматинца

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За развращение 7-летней девочки по «горячим следам» задержан 19-летний алматинец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

    Инцидент произошел днем в одном из спальных микрорайонов в Турксибском районе.

    «7-летняя девочка возвращалась из магазина домой. Следом за ней в подъезд вошел мужчина, который на лестничном пролете взял ребенка на руки и понес обратно вниз. Затем неизвестный удалился с малышкой в закуток подъезда, который не попадает в обзор видеокамеры. Установлено, что там он раздел ее и стал трогать. Ребенку удалось вырваться. Она добежала до дома и рассказала о случившемся маме, которая, в свою очередь, и забила тревогу. Ее незамедлительное обращение в полицию способствовало раскрытию преступления по «горячим следам», – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

    Подозреваемый задержан. Это – гражданин Ф. 2002 года рождения. Установлено, что мужчина состоит на учете, как умственно отсталый. Проживает он в этом же микрорайоне.

    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.124 ч.1 УК РК. По уголовному делу проводятся соответствующие следственные мероприятия и экспертные исследования», - резюмировал полицейский.


    Теги:
    Главная Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!