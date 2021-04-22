За развращение семилетней девочки задержали алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За развращение 7-летней девочки по «горячим следам» задержан 19-летний алматинец, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

Инцидент произошел днем в одном из спальных микрорайонов в Турксибском районе.

«7-летняя девочка возвращалась из магазина домой. Следом за ней в подъезд вошел мужчина, который на лестничном пролете взял ребенка на руки и понес обратно вниз. Затем неизвестный удалился с малышкой в закуток подъезда, который не попадает в обзор видеокамеры. Установлено, что там он раздел ее и стал трогать. Ребенку удалось вырваться. Она добежала до дома и рассказала о случившемся маме, которая, в свою очередь, и забила тревогу. Ее незамедлительное обращение в полицию способствовало раскрытию преступления по «горячим следам», – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Подозреваемый задержан. Это – гражданин Ф. 2002 года рождения. Установлено, что мужчина состоит на учете, как умственно отсталый. Проживает он в этом же микрорайоне.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.124 ч.1 УК РК. По уголовному делу проводятся соответствующие следственные мероприятия и экспертные исследования», - резюмировал полицейский.