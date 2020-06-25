Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

За разработку протокола диагностики и лечения коронавируса наградили карагандинского ученого

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Июня 2020, 20:41
За разработку протокола диагностики и лечения коронавируса наградили карагандинского ученого

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Проректор медицинского университета Караганды, доктор медицинских наук, профессор Бахыт Кошерова награждена медалью «Халық алғысы». Награду от имени Президента страны вручили в Министерстве здравоохранения в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Указом Президента РК за вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции отмечены 29 сотрудников организаций Министерства здравоохранения. Имена награждённых озвучила ответственный секретарь Минздрава Ботагоз Жакселекова.

«В условиях нового витка роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда система здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки, глубокий поклон вам, уважаемые коллеги, за ваш стойкий и героический каждодневный труд», - сказала вице-министр Лязат Актаева.

Карагандинка Бахыт Кошерова возглавила группу разработчиков протокола диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В команду вошли специалисты разного профиля: инфекционисты, пульмонологи, клинические фармакологи, анестезиологи-реаниматологи. Клинический протокол создавался на основе исследований, проведённых во всём мире, и в соответствии с международными стандартами. Методику оценили китайские эксперты.

Напомним, 24 июня прошел общенациональный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к участникам которого обратился Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Медалью «Халық алғысы» по разным направлениям были награждены 343 гражданина. Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены учредить медаль «Халық алғысы» для поощрения особо отличившихся граждан в борьбе с коронавирусной инфекцией.

photo


Карагандинская область   Наука   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане