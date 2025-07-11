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    17:16, 11 Июль 2025 | GMT +5

    За равный труд люди должны получать равную зарплату — Люк Триангл

    Нет никакой причины для того, чтобы женщины, выполняющие работу наравне с мужчинами, получали меньшую зарплату. Об этом сообщил Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл, передает корреспондент агентства Kazinform.

    За равный труд люди должны получать равную зарплату — Люк Триангл
    Фото: azertag.az

    — Несколько дней назад я был в Алматы, сейчас в Астане. Вы ничего не сможете сделать с минимальной зарплатой 85 тысяч тенге. Даже полмесяца не сможете прожить. Минимальная зарплата должна вырасти. Вы должны платить зарплату, которой хватит для жизни. Казахстан должен бороться именно за это, — сказал Люк Триангл на XXVII съезде Федерации профсоюзов Казахстана.

    Также спикер отметил, что в будущем потребность в ископаемом топливе будет постепенно снижаться и посоветовал создавать новые рабочие места для работников нефтегазового сектора, сконцентрированного на западе страны.

    — В указанном регионе вы должны найти индустрию будущего. Для работников нефтегазового сектора нужно формировать новые производства, создавать новые рабочие места. Если в связи с климатическими изменениями эти сотрудники останутся без работы, тогда не только Казахстан, но и профсоюзы во всем мире столкнутся с проблемой», — сказал Люк Триангл.

    Также Генеральный секретарь МОТ рекомендовал Казахстану увеличить объемы социальной защиты, и остановился на проблеме гендерного равенства.

    — Нет никакой причины для того, чтобы женщины, выполняющие работу наравне с мужчинами, получали меньшую зарплату. За равный труд должны получать равную зарплату. Работайте в этом направлении. Будьте лидерами в этом направлении, — сказал Люк Триангл.

    Теги:
    Зарплата Работа Астана Гендерное равенство
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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