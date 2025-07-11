За равный труд люди должны получать равную зарплату — Люк Триангл
Нет никакой причины для того, чтобы женщины, выполняющие работу наравне с мужчинами, получали меньшую зарплату. Об этом сообщил Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Несколько дней назад я был в Алматы, сейчас в Астане. Вы ничего не сможете сделать с минимальной зарплатой 85 тысяч тенге. Даже полмесяца не сможете прожить. Минимальная зарплата должна вырасти. Вы должны платить зарплату, которой хватит для жизни. Казахстан должен бороться именно за это, — сказал Люк Триангл на XXVII съезде Федерации профсоюзов Казахстана.
Также спикер отметил, что в будущем потребность в ископаемом топливе будет постепенно снижаться и посоветовал создавать новые рабочие места для работников нефтегазового сектора, сконцентрированного на западе страны.
— В указанном регионе вы должны найти индустрию будущего. Для работников нефтегазового сектора нужно формировать новые производства, создавать новые рабочие места. Если в связи с климатическими изменениями эти сотрудники останутся без работы, тогда не только Казахстан, но и профсоюзы во всем мире столкнутся с проблемой», — сказал Люк Триангл.
Также Генеральный секретарь МОТ рекомендовал Казахстану увеличить объемы социальной защиты, и остановился на проблеме гендерного равенства.
— Нет никакой причины для того, чтобы женщины, выполняющие работу наравне с мужчинами, получали меньшую зарплату. За равный труд должны получать равную зарплату. Работайте в этом направлении. Будьте лидерами в этом направлении, — сказал Люк Триангл.