За равный труд люди должны получать равную зарплату — Люк Триангл

— Несколько дней назад я был в Алматы, сейчас в Астане. Вы ничего не сможете сделать с минимальной зарплатой 85 тысяч тенге. Даже полмесяца не сможете прожить. Минимальная зарплата должна вырасти. Вы должны платить зарплату, которой хватит для жизни. Казахстан должен бороться именно за это, — сказал Люк Триангл на XXVII съезде Федерации профсоюзов Казахстана.

Также спикер отметил, что в будущем потребность в ископаемом топливе будет постепенно снижаться и посоветовал создавать новые рабочие места для работников нефтегазового сектора, сконцентрированного на западе страны.

— В указанном регионе вы должны найти индустрию будущего. Для работников нефтегазового сектора нужно формировать новые производства, создавать новые рабочие места. Если в связи с климатическими изменениями эти сотрудники останутся без работы, тогда не только Казахстан, но и профсоюзы во всем мире столкнутся с проблемой», — сказал Люк Триангл.

Также Генеральный секретарь МОТ рекомендовал Казахстану увеличить объемы социальной защиты, и остановился на проблеме гендерного равенства.