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За растрату 6,5 млрд тенге осудили сотрудников Комитета по государственным материальным резервам

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Февраля 2021, 11:15
За растрату 6,5 млрд тенге осудили сотрудников Комитета по государственным материальным резервам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой ранее завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц Комитета по государственным материальным резервам (далее – КГМР) филиалов РГП «Резерв» и поставщиков продуктов питания по фактам растраты вверенного имущества в особо крупном размере в сумме 6,5 млрд тенге (22 лица). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-аккаунт Антикоррупционной службы.

«1 февраля 2021 года приговором суда Алмалинского района Алматы 21 лицо осуждено к лишению свободы и один к ограничению свободы:

- экс-председатель КГМР Иманалиев осужден к 8 годам лишения свободы с внесением представления Президенту о лишении его государственных наград – ордена «Құрмет», медалей «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астанаға 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсізідігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (домашний арест сохранен до вступления приговора в законную силу, после вступления он будет взят под стражу);

- руководитель управления государственных закупок КГМР Макашев осужден к 8 годам лишения свободы;

- директор филиала РГП «Резерв» – «Высота» Жаканов и начальник отдела Родин, а также директор филиала РГП «Резерв» – «Сигнал» Галиев осуждены к 8 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, указанные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, заместитель директора филиала РГП «Резерв» – «Высота» Кусаинов к 2 годам ограничения свободы; поставщики продуктов питания Адамов, Дроздецкая, Тартуманов, Рашитов, Сабазов А., Сабазов О., Абдукаримов, Бакаев, Габдуллин, Садай, Исаев, Кожанов Б., Кожанов Д., Канатхан, Мустафинов, Оспанов осуждены к 8 годам лишения свободы.


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