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За распространение запрещенных материалов задержаны двое актюбинцев

18 Ноября 2021 20:13
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За распространение запрещенных материалов задержаны двое актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое жителей Темирского района Актюбинской области задержаны за распространение деструктивных религиозных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

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«Установлено, что двое жителей Темирского района распространяли деструктивные религиозные материалы в виде аудио-, видеозаписей в мессенджере «WhatsApp». Мужчины являются приверженцами деструктивных религиозных направлений»,- сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Сотрудники полиции назначили экспертизу изъятых деструктивных религиозных материалов с целью привлечения подозреваемых к ответственности и направили материал в суд.

Судом двум обвиняемым по факту выписан штраф в размере 20 МРП по пункту 1 статьи 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение продукции средств массовой информации, а равно иной продукции на территории Республики Казахстан».


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#Актюбинская область   #Суды   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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