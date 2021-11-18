За распространение запрещенных материалов задержаны двое актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое жителей Темирского района Актюбинской области задержаны за распространение деструктивных религиозных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

«Установлено, что двое жителей Темирского района распространяли деструктивные религиозные материалы в виде аудио-, видеозаписей в мессенджере «WhatsApp». Мужчины являются приверженцами деструктивных религиозных направлений»,- сказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Сотрудники полиции назначили экспертизу изъятых деструктивных религиозных материалов с целью привлечения подозреваемых к ответственности и направили материал в суд.

Судом двум обвиняемым по факту выписан штраф в размере 20 МРП по пункту 1 статьи 453 КоАП РК «Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение продукции средств массовой информации, а равно иной продукции на территории Республики Казахстан».