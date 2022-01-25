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вчера 22:47
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вчера 22:11
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За распространение запрещенной религиозной литературы оштрафован житель Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За распространение запрещенной религиозной литературы оштрафован 26-летний житель города Эмба Мугалжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
Данный факт был выявлен полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей.
«В ходе мониторинга социальных сетей на личной странице 26-летнего жителя города Эмба в социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены запрещенные законом религиозные материалы, которые он распространял в группе, открытой в мессенджере «WhatsApp», - сообщает пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Постановлением Мугалжарского районного суда №2 от 28 декабря 2021 года молодой человек признан виновным по статье 453 части 1 КоАП РК и оштрафован на сумму 58 340 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок) тенге.
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