+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За распространение религиозных материалов в соцсетях наказали жителей СКО

17 Февраля 2022 10:52
Поделиться:
За распространение религиозных материалов в соцсетях наказали жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напомнили о правилах распространения религиозных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Обвиняемого в гибели сотрудника Нацгвардии во время беспорядков задержали – МВД РК
Январские события в РК: 178 уголовных дел начато по фактам пыток задержанных Новые данные по задержанным во время январских событий раскрыла Генпрокуратура РК Практически стали инвалидами – МВД РК о пострадавших в январских беспорядках полицейских

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году в регионе зарегистрировали два факта распространения в социальных сетях медиафайлов религиозного содержания и один - распространения материалов экстремистского характера. Последнему нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге). По всем материалам назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

«Пересылка сведений в мессенджерах и социальных сетях стала обычным делом. Однако следует помнить, что согласно требованиям законодательства распространение информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования, в специально определённых местными исполнительными органами стационарных помещениях. На территории области функционируют 16 таких специализированных магазинов», - напомнил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Обвиняемого в гибели сотрудника Нацгвардии во время беспорядков задержали – МВД РК
Январские события в РК: 178 уголовных дел начато по фактам пыток задержанных
Новые данные по задержанным во время январских событий раскрыла Генпрокуратура РК
Практически стали инвалидами – МВД РК о пострадавших в январских беспорядках полицейских
Популярное
1 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
2 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
3 Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
4 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
5 Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
6 Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Читайте также
За распространение фейков о январских событиях возбуждено 13 уголовных дел
Сколько преступлений совершено в Казахстане после снятия режима ЧП
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
Восстановить доплаты к зарплате при присвоении квалификаций медработникам просят депутаты
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив