За распространение религиозных материалов в соцсетях наказали жителей СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напомнили о правилах распространения религиозных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году в регионе зарегистрировали два факта распространения в социальных сетях медиафайлов религиозного содержания и один - распространения материалов экстремистского характера. Последнему нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге). По всем материалам назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.
«Пересылка сведений в мессенджерах и социальных сетях стала обычным делом. Однако следует помнить, что согласно требованиям законодательства распространение информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования, в специально определённых местными исполнительными органами стационарных помещениях. На территории области функционируют 16 таких специализированных магазинов», - напомнил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.
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