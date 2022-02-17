За распространение религиозных материалов в соцсетях наказали жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напомнили о правилах распространения религиозных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этом году в регионе зарегистрировали два факта распространения в социальных сетях медиафайлов религиозного содержания и один - распространения материалов экстремистского характера. Последнему нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге). По всем материалам назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

«Пересылка сведений в мессенджерах и социальных сетях стала обычным делом. Однако следует помнить, что согласно требованиям законодательства распространение информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения допускается только в культовых зданиях, духовных организациях образования, в специально определённых местными исполнительными органами стационарных помещениях. На территории области функционируют 16 таких специализированных магазинов», - напомнил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.