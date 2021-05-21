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За распространение экстремистских материалов наказан житель Жамбылской области
21 Мая 2021 10:37
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За распространение экстремистских материалов наказан сельчанин в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию с экстремизмом ДП Жамбылской области за распространение материалов экстремистского характера задержали 33-летнего жителя села Жалпактобе.
«Материалы дела были направлены в суд по статье 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни«.
В ходе рассмотрения дела в суде подозреваемый был признан виновным, ему назначено три года ограничения свободы», – отметили в полиции.
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