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За распространение экстремистских материалов наказан житель Жамбылской области

21 Мая 2021 10:37
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За распространение экстремистских материалов наказан житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За распространение экстремистских материалов наказан сельчанин в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию с экстремизмом ДП Жамбылской области за распространение материалов экстремистского характера задержали 33-летнего жителя села Жалпактобе.

«Материалы дела были направлены в суд по статье 174 УК РК «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни«.

В ходе рассмотрения дела в суде подозреваемый был признан виновным, ему назначено три года ограничения свободы», – отметили в полиции.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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