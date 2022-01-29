За распитие алкоголя проводника сняли с поезда в Акмолинской области

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - На станции Есиль Акмолинской области транспортные полицейские сняли с пассажирского поезда проводника за распитие алкогольных напитков в общественных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, 27 января текущего года в 01:07 сотрудниками батальона по сопровождению пассажирских поездов департамента полиции на транспорте по пути следования пассажирского поезда сообщением «Алматы-Костанай» был выявлен правонарушитель.

«При проверке транспортные полицейские установили 28-летнего проводника одного из вагонов вышеуказанного поезда. Мужчина находился на рабочем месте в состояние алкогольного опьянения. На основании выясненных обстоятельств и составленного акта начальника поезда проводник был снят с поезда на станции Есиль», - отметили в ведомстве.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 3 ст. 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения - совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания).

Административный материал направлен в районный суд города Атбасара Акмолинской области для принятия решения.