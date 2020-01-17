За работу в нетрезвом виде водитель автобуса предстанет перед судом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция за первые сутки полицейской отработки «Автобус» выявила более 160 нарушений, в их числе 42 факта использования водителями общественного транспорта во время вождения сотовых телефонов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

По количеству правонарушений на втором месте - нарушение правил маневрирования, по которым составлены 30 административных протоколов.

«Целью оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» является снижение аварийности с участием общественного транспорта, устранение причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям. Общественная безопасность и профилактика являются приоритетными направлениями нашей работы» - отметил руководитель пресс-службы ДП Алматинской области Сергей Незнаев.

В полиции дополнили, что среди водителей автобусов выявлены также нарушения за нелегальную перевозку пассажиров, превышение норм содержания загрязняющих веществ в выбросах, правил перевозки багажа и грузов, переоборудование без соответствующего разрешения, отсутствие прохождения предрейсового технического и медицинского осмотров, превышение установленной скорости, запрет на эксплуатацию пассажирского транспорта, отсутствие страховки и управление автобусом в нетрезвом состоянии.

«Факт управления пассажирским транспортом в алкогольном опьянении выявлен полицейскими Коксуского района. В селе Балпык би был задержан 41-летний водитель «Мерседес Спринтер», который согласно медицинскому освидетельствованию оказался в нетрезвом состоянии. Пассажиров в салоне маршрутки не было. Собранный по факту материал направлен в судебные органы» - сообщили в пресс-службе.