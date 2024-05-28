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    18:26, 27 Май 2024 | GMT +6

    За пять лет торговля между Казахстаном и Туркменистаном увеличилась в четыре раза

    Казахстан и Туркменистан
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Казахстан и Туркменистан продолжают наращивать экономическое взаимодействие. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Что касается сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, то этот год наполнен множеством масштабных мероприятий. При этом особое внимание было уделено поездкам на высоком уровне, встречам глав государств в многостороннем формате. Договорились провести комплексную работу по качественному и содержательному обеспечению предстоящих мероприятий, — сказал Мурат Нуртлеу. 

    По его словам, в ходе встречи были рассмотрены пути дальнейшего углубления экономического сотрудничества, поднят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики.

     
    — За последние пять лет наша двусторонняя торговля увеличилась почти в четыре раза. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 28% и составил 563 млн долларов. В первом квартале этого года объем торговли между двумя странами составил более 100 млн долларов. Происходящие позитивные тенденции ведут к тому, что в ближайшем будущем возлагается большая уверенность в выполнении поручений глав государств по доведению взаимной торговли до уровня одного миллиарда долларов, — заявил Мурат Нуртлеу. 

    В этом контексте в ходе переговоров было уделено внимание расширению номенклатуры двустороннего товарооборота, развитию межрегионального сотрудничества и деловых связей.

    — Кроме того, работает рабочая группа по увеличению торгового оборота. Позитивные изменения наблюдаются и в сфере сельского хозяйства. В прошлом году оборот аграрной продукции вырос на 20%. Необходимость совместных усилий по укреплению продовольственной безопасности в регионе также находит поддержку у наших сторон, — добавил Мурат Нуртлеу. 

    Теги:
    Торговля Тюркский мир МИД РК Экономика Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Туркменистан Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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