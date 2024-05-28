За пять лет торговля между Казахстаном и Туркменистаном увеличилась в четыре раза

Казахстан и Туркменистан продолжают наращивать экономическое взаимодействие. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам переговоров со своим туркменистанским коллегой Рашидом Мередовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Что касается сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, то этот год наполнен множеством масштабных мероприятий. При этом особое внимание было уделено поездкам на высоком уровне, встречам глав государств в многостороннем формате. Договорились провести комплексную работу по качественному и содержательному обеспечению предстоящих мероприятий, — сказал Мурат Нуртлеу.

По его словам, в ходе встречи были рассмотрены пути дальнейшего углубления экономического сотрудничества, поднят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта и логистики.



— За последние пять лет наша двусторонняя торговля увеличилась почти в четыре раза. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 28% и составил 563 млн долларов. В первом квартале этого года объем торговли между двумя странами составил более 100 млн долларов. Происходящие позитивные тенденции ведут к тому, что в ближайшем будущем возлагается большая уверенность в выполнении поручений глав государств по доведению взаимной торговли до уровня одного миллиарда долларов, — заявил Мурат Нуртлеу.

В этом контексте в ходе переговоров было уделено внимание расширению номенклатуры двустороннего товарооборота, развитию межрегионального сотрудничества и деловых связей.