За пять дней в водоемах страны утонуло 22 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с устоявшейся жаркой погодой в республике зарегистрировано большое количество несчастных случаев на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

За пять дней, с 15-19 июля, на водоемах страны погибло 22 человека, из них 8 детей, которые утонули во время купания в необорудованном для купания месте.

Эти случаи зарегистрированы в г.Нур-Султан, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях.

Основными причинами гибели являются:купание в запрещенных и необорудованных местах, в т.ч. в нетрезвом состоянии, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра вблизи водоемов.

Июль является пиковым месяцем в купальном сезоне, когда люди в жаркую погоду массово устремляются к воде. По прогнозам синоптиков, такая жаркая погода будет сохраняться до конца июля, поэтому взрослым нужно задуматься о собтвенной безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и каналов.

Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается: входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; нырять в непроверенных и необорудованных местах; заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; плавать на предметах, не предназначенных для плавания; приближаться к судам; оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим; подавать крики ложной тревоги; взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки; входить в воду детям без сопровождения взрослых; оставлять купающихся детей без присмотра.

Комитет по ЧС МВД РК изготовил обучающие видеоролики «Правила поведения на водоёмах в летний период», «Первая медицинская помощь при утоплении», которые можно посмотреть на YouTube-канале КЧС.