За проведение свадьбы оштрафован владелец ресторана в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Владелец ресторана в Актобе привлечен к ответственности за нарушение чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформа».

Полиция установила факт проведения свадьбы в ресторане 21 марта.

«В соответствии со статьей 476 КоАП был составлен протокол, дело передано в суд. С момента введения чрезвычайного положения в регионе было зарегистрировано 15 случаев. Все нарушители - это увеселительные и компьютерные клубы. Они были привлечены к ответственности «, - сказал руководитель пресс-службы областной полиции Ерболат Саркулов.



