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За проведение свадьбы оштрафован владелец ресторана в Актобе
23 Марта 2020 08:17
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Владелец ресторана в Актобе привлечен к ответственности за нарушение чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформа».
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Полиция установила факт проведения свадьбы в ресторане 21 марта.
«В соответствии со статьей 476 КоАП был составлен протокол, дело передано в суд. С момента введения чрезвычайного положения в регионе было зарегистрировано 15 случаев. Все нарушители - это увеселительные и компьютерные клубы. Они были привлечены к ответственности «, - сказал руководитель пресс-службы областной полиции Ерболат Саркулов.
Ключевые слова: Актюбинская область, Другие государственные органы, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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