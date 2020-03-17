За проведение концерта оштрафовали владелицу клуба в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В одном из клубов Караганды стражи порядка и сотрудники акимата отменили концерт одной из российских рок-групп. Владелица клуба была оштрафована, передает корреспондент МИА «Казинформ».
16 марта в ходе мониторинга социальных сетей было установлено что, в клубе по пр. Н.Назарбаева города Караганды проходит массовое музыкальное мероприятие с участием одной из рок-групп из России. На концерт собрались около 60 человек.
«Сотрудниками полиции совместно с представителями акимата города установлена 39-летняя владелица ночного заведения и 36-летний руководитель рок-группы. После профилактической беседы концерт был отменён и посетители мероприятия разошлись», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
Факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции УП города Караганды.
В отношении владелицы ночного клуба составлен административный протокол по ст. 476 п.3 КРКоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения», решением специализированного межрайонного административного суда города Караганды она привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму в размере 26 510 тенге.
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