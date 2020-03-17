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За проведение концерта оштрафовали владелицу клуба в Караганде

17 Марта 2020 20:00
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За проведение концерта оштрафовали владелицу клуба в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В одном из клубов Караганды стражи порядка и сотрудники акимата отменили концерт одной из российских рок-групп. Владелица клуба была оштрафована, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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16 марта в ходе мониторинга социальных сетей было установлено что, в клубе по пр. Н.Назарбаева города Караганды проходит массовое музыкальное мероприятие с участием одной из рок-групп из России. На концерт собрались около 60 человек.

«Сотрудниками полиции совместно с представителями акимата города установлена 39-летняя владелица ночного заведения и 36-летний руководитель рок-группы. После профилактической беседы концерт был отменён и посетители мероприятия разошлись», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.

Факт зарегистрирован в Центральном отделе полиции УП города Караганды.

В отношении владелицы ночного клуба составлен административный протокол по ст. 476 п.3 КРКоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения», решением специализированного межрайонного административного суда города Караганды она привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму в размере 26 510 тенге.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Безопасность,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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