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За прошлый год в Атырау выявили 47 ВИЧ-инфицированных

31 Января 2022 16:45
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За прошлый год в Атырау выявили 47 ВИЧ-инфицированных

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За прошлый год в Атырау выявили 47 ВИЧ-инфицированных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по итогам 2021 года в Атырау выросло число ВИЧ-инфицированных лиц. По словам заведующей отделом областного центра по борьбе и профилактике СПИД Аягоз Жеткеншеккызы, в прошлом году в Атырау было зарегистрировано 47 ВИЧ-инфицированных.

«Это на 19 случаев больше, чем в 2020 году. Из вновь выявленных зараженных 42 - это граждане РК, 5 - жители иностранных государств. Из них 43 проживают в областном центре, ещё четверо - из сельских районов. В частности, при половом контакте инфицировано 93,6% (44), при употреблении наркотиков – 6,4% (3)», - сообщила Аягоз Жеткеншеккызы.

На сегодняшний день в области показатель по ВИЧ-инфицированным на 100 тыс. населения составляет 6,4, в 2020 году он составил 4,0.

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#Атырауская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Виктор Сутягин

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