+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За прошлую неделю в ЗКО 45 человек умерли от КВИ

11 Августа 2021 14:38
Поделиться:
За прошлую неделю в ЗКО 45 человек умерли от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области за последнюю неделю умерли от коронавирусной инфекции 45 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области
Асхат Аймагамбетов: Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера Более 1100 женщин прошли процедуру ЭКО с начала года в Алматы Махамбет Досмухамбетов: Эпидситуация в Атырауской области - сложная

Как сообщило управление здравоохранения ЗКО, в регионе с начала пандемии умерло от КВИ 596 человек. Всего в области заболело КВИ 32 614 человек, из них 24 814 выздоровели. За прошедшие сутки зарегистрировано 156 больных КВИ.

По сравнению с показателями прошлой недели, число заболевших уменьшилось на 10,7%. По данным управления, с начала года заболели 23 293 человека, из них 1 892 – дети. Из заболевших детей выздоровели 1 801, 91 ребенок продолжают лечение. В настоящее время в ЗКО в 20 инфекционных стационарах на 1 459 коек находятся на лечении 640 пациентов.

Занятость коек в больницах достигла 43,9%. В том числе, в Уральске в 7 стационарах на 911 коек находятся на лечении 515 человек (56,3%). В реанимационных отделениях 109 коек, из них заняты 51 (46,8%).

В регионе продолжается вакцинация населения. В настоящее время вакцинированы 9 336 медицинских работников, 15 428 педагогов (97,13%), 4 369 сотрудников правоохранительных органов (88,4%), 2 747 работников промышленных предприятий (93,9%), 1 274 сотрудников медико-социальных и закрытых детских учреждений (92,8%).


Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Статистика   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Автобусам разрешили работать и в выходные - новое постановление в Костанайской области
Асхат Аймагамбетов: Переход к традиционному формату обучения – необходимая мера
Более 1100 женщин прошли процедуру ЭКО с начала года в Алматы
Махамбет Досмухамбетов: Эпидситуация в Атырауской области - сложная
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
6 148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Читайте также
Махамбет Досмухамбетов: Эпидситуация в Атырауской области - сложная
Возможное заражение лошадей «Казах Тулпары» опасной инфекцией прокомментировали в Костанае
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив