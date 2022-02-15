За прошедшую ночь из столицы вывезли почти 28 тысяч кубометров снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15 февраля в снегоуборочных работах в столице задействовано свыше тысячи единиц спецтехники и более 1,5 тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

За прошедшую ночь с 14 на 15 февраля из города вывезено около 28 тысяч кубометров снега. Коммунальные службы совершили на снежные полигоны более двух тысяч рейсов.

Сегодня в снегоочистительных работах по городу задействовано более 1 000 единиц спецтехники и свыше 1 500 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и т.д.

Всего за весь зимний период из столицы вывезено более 3,1 миллионов кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено свыше 234 тысячи рейсов.

Коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.