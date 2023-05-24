За прошедший год число беженцев достигло 100 миллионов человек - ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - За прошедший год число беженцев, спасающихся от боевых действий, насилия, преследований и нарушений прав человека, достигло 100 миллионов. Об этом на заседании Совета Безопасности, посвященном защите гражданского населения в ходе вооруженных конфликтов, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Антониу Гутерриш, отметил, что только в Судане, за шесть недель с начала вооруженных столкновений 250 тысяч человек покинули страну. Сотни мирных жителей были убиты. Под ударом оказалась гражданская инфраструктуры, включая больницы.

Глава ООН также подчеркнул, что гуманитарные организации, оказывающие помощь гражданскому населению, нередко сталкиваются с угрозами и препятствиями и не могут выполнять свою работу.

«Их работе препятствовали насилие, бюрократия и политика, а также чрезмерно широкие санкции и контртеррористические меры. В Афганистане последствия запрета де-факто властей на работу женщин в секторе гуманитарной помощи представляют опасность для жизни женщин и девочек», – сказал Генсек.

Он напомнил, что войны и конфликты ведут к росту цен на основные товары, в том числе – продукты питания, к голоду в странах, где идут боевые действия, и проблемам в сфере продовольственной безопасности во многих регионах мира.

«В прошлом году более 117 миллионов человек столкнулись с острым голодом, главным образом из-за войны и отсутствия безопасности. Это возмутительно. Повреждение критически важной инфраструктуры препятствует производству продуктов питания, их распределению и лишает людей безопасной воды», – подчеркнул глава ООН.

«Боевики уничтожают посевы и воруют скот; взрывные устройства заполонили плодородные земли; рынки не могут функционировать, взлетают цены. Ситуация в Украине привела к росту цен на продукты питания, энергию и удобрения во всем мире, что имело чудовищные последствия для беднейших слоев населения мира», – добавил он.

Гутерриш рассказал о своем недавнем визите в Сомали, где за годами войны последовала худшая за десятилетия засуха, и в истощенной конфликтом стране были крайне ограничены ресурсы и возможности для противостояния ее последствиям.

«В результате только в 2022 году умерли около 43 тысячи человек, половина из них – дети. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома», – сказал Генсек.

Усилия ООН

Глава ООН рассказал об усилиях, предпринятых в течение минувшего года для облегчения участи гражданского населения по всему миру. Стороны некоторых конфликтов взяли на себя обязательства по защите детей и предоставлению доступа для гуманитарных работников.

Гутерриш напомнил, что в ноябре 2022 года он учредил должность Координатора по предотвращению голода, а в декабре Совет Безопасности принял резолюцию 2664, направленную ​​на то, чтобы санкции ООН не причиняли вреда гражданскому населению и не препятствовали гуманитарной деятельности.

Глава ООН призвал все страны и все стороны конфликтов соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

«Гражданские лица слишком долго страдали от разрушительных последствий вооруженных конфликтов. Пришло время выполнить наши обещания и обеспечить их защиту», – заключил Гутерриш.