08:02, 22 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 304 931 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 1,
в городе Алматы – 15,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 5,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 0.
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