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    08:02, 23 Март 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 304 949 случая, из них:

    в городе Нур-Султан – 0,

    в городе Алматы – 9,

    в городе Шымкент – 0,

    в Акмолинской области – 0,

    в Актюбинской области – 0,

    в Алматинской области – 0,

    в Атырауской области – 0,

    в ВКО – 5,

    в Жамбылской области – 1,

    в ЗКО – 0,

    в Карагандинской области – 1,

    в Костанайской области – 0,

    в Кызылординской области – 0,

    в Мангистауской области – 0,

    в Павлодарской области – 2,

    в СКО – 0,

    в Туркестанской области – 0.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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