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вчера 22:43
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За прошедшие сутки в РК выявлено 314 заболевших коронавирусом: прирост - 2,3%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 52 (4,0%)
город Нур-Султан - 50 (1,9%)
Актюбинская область - 48 (10,8%)
город Алматы - 48 (1,6%)
город Шымкент - 29 (2,8%)
Алматинская область - 20 (4,3%)
Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%)
Атырауская область - 14 (1,1%)
Мангистауская область - 11 (3,1%)
Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%)
Жамбылская область - 5 (1,1%)
Туркестанская область - 4 (1,0%)
Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%)
Акмолинская область - 2 (1,1%)
Павлодарская область - 2 (0,7%)
Костанайская область - 1 (0,5%)
Выписаны по выздоровлению 248 человек.
Всего в стране выявлено 13 872 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 593 человек. Летальных случаев - 67.
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