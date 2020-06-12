За прошедшие сутки в РК выявлено 314 заболевших коронавирусом: прирост - 2,3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 52 (4,0%)

город Нур-Султан - 50 (1,9%)

Актюбинская область - 48 (10,8%)

город Алматы - 48 (1,6%)

город Шымкент - 29 (2,8%)

Алматинская область - 20 (4,3%)

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%)

Атырауская область - 14 (1,1%)

Мангистауская область - 11 (3,1%)

Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%)

Жамбылская область - 5 (1,1%)

Туркестанская область - 4 (1,0%)

Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%)

Акмолинская область - 2 (1,1%)

Павлодарская область - 2 (0,7%)

Костанайская область - 1 (0,5%)

Выписаны по выздоровлению 248 человек.

Всего в стране выявлено 13 872 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 593 человек. Летальных случаев - 67.