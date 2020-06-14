За прошедшие сутки в РК выявлено 258 заболевших коронавирусом: прирост - 1,8%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 56 (3,9%)
город Нур-Султан - 39 (1,5%)
город Алматы - 31 (1,0%)
Западно-Казахстанская область - 24 (2,6%)
Восточно-Казахстанская область - 18 (7,7%)
Актюбинская область - 14 (2,8%)
Павлодарская область - 13 (3,9%)
Северо-Казахстанская область - 12 (14,3%)
город Шымкент - 10 (0,9%)
Атырауская область - 9 (0,7%)
Алматинская область - 7 (1,4%)
Жамбылская область - 7 (1,5%)
Мангистауская область - 7 (1,9%)
Акмолинская область - 3 (1,6%)
Костанайская область - 3 (1,4%)
Туркестанская область - 3 (0,7%)
Кызылординская область - 2 (0,4%)
Выписаны по выздоровлению 227 человек.
3 летальных случая.
Всего в стране выявлено 14 496 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9056 человек. Летальных случаев - 73.
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