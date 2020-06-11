-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
За прошедшие сутки в РК выявлено 239 заболевших коронавирусом: прирост - 1,8%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 23:59 часов 10 июня в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CORONAVIRUS2020.KZ.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 1,8%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 27 (1,1%)
город Алматы - 18 (0,6%)
город Шымкент - 30 (3,0%)
Актюбинская область - 17 (4,0%)
Карагандинская область - 52 (4,2%)
Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%)
Кызылординская область - 14 (3,0%)
Мангистауская область - 14 (4,1%)
Алматинская область - 13 (2,8%)
Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%)
Павлодарская область - 10 (3,5%)
Атырауская область - 5 (0,4%)
Жамбылская область - 5 (1,1%)
Туркестанская область - 5 (1,2%)
Акмолинская область - 2 (1,1%)
Костанайская область - 1 (0,5%)
Всего в стране выявлено 13558 заболевших.
- Директора рынка в Жамбылской области оштрафовали за нарушение карантина
- Фармацевта в Таразе оштрафовали на 25 тысяч тенге за работу без перчаток
- Коронавирус: рекордная смертность в Бразилии, итальянцы подали в суд на власти
- В столице дезинфицируют Арбат и другие общественные места
- Шесть новых летальных случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
- 207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана