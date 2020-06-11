За прошедшие сутки в РК выявлено 239 заболевших коронавирусом: прирост - 1,8%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 23:59 часов 10 июня в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CORONAVIRUS2020.KZ.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 1,8%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 27 (1,1%)

город Алматы - 18 (0,6%)

город Шымкент - 30 (3,0%)

Актюбинская область - 17 (4,0%)

Карагандинская область - 52 (4,2%)

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%)

Кызылординская область - 14 (3,0%)

Мангистауская область - 14 (4,1%)

Алматинская область - 13 (2,8%)

Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%)

Павлодарская область - 10 (3,5%)

Атырауская область - 5 (0,4%)

Жамбылская область - 5 (1,1%)

Туркестанская область - 5 (1,2%)

Акмолинская область - 2 (1,1%)

Костанайская область - 1 (0,5%)

Всего в стране выявлено 13558 заболевших.



