08:15, 23 Февраль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 994 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 129,
город Алматы - 23,
город Шымкент - 6,
Акмолинская область - 195,
Актюбинская область - 30,
Алматинская область - 30,
Атырауская область - 40,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Жамбылская область - 44,
Западно-Казахстанская область - 113,
Карагандинская область - 44,
Костанайская область - 105,
Кызылординская область - 8,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 203,
Северо-Казахстанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 192733.