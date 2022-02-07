08:15, 07 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 9927 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 473,
город Алматы - 1613,
Акмолинская область - 1015,
Актюбинская область - 423,
Алматинская область - 327,
Атырауская область - 496,
Восточно-Казахстанская область - 369,
Жамбылская область - 30,
Западно-Казахстанская область - 152,
Карагандинская область - 2860,
Костанайская область - 547,
Кызылординская область - 107,
Мангистауская область - 290,
Павлодарская область - 613,
Северо-Казахстанская область - 491,
Туркестанская область - 121.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1166908.