08:15, 08 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 9867 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 374
город Алматы - 1952
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 998
Алматинская область - 352
Атырауская область - 421
Восточно-Казахстанская область - 400
Жамбылская область - 36
Западно-Казахстанская область - 143
Карагандинская область - 2754
Костанайская область - 437
Кызылординская область - 106
Мангистауская область - 288
Павлодарская область - 874
Северо-Казахстанская область - 615
Туркестанская область - 111
Итого выздоровевших в Казахстане - 1176775.