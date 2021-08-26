08:15, 26 Август 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 9748 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 866,
город Алматы - 3314,
город Шымкент - 607,
Акмолинская область - 276,
Актюбинская область - 614,
Алматинская область - 556,
Атырауская область - 539,
Восточно-Казахстанская область - 133,
Жамбылская область - 493,
Западно-Казахстанская область - 134,
Карагандинская область - 1054,
Костанайская область - 212,
Кызылординская область - 201,
Мангистауская область - 230,
Павлодарская область - 391,
Северо-Казахстанская область - 108,
Туркестанская область - 20.
Итого выздоровевших в Казахстане - 641249.