08:15, 26 Март 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 971 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 233,
город Алматы - 165,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 75,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 52,
Атырауская область - 81,
Восточно-Казахстанская область - 15,
Жамбылская область - 88,
Западно-Казахстанская область - 75,
Карагандинская область - 42,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 22,
Павлодарская область - 19,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 214714.